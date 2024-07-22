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22 июля, 01:30

Политический банкрот: Медведчук рассказал, во что превратилась Украина при Зеленском

Медведчук: Остатки государственности Украины находятся в агонии

Остатки государственности Украины пребывают в агонии, подчеркнул глава совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в материале "Украинский суверенитет и независимость канули в Лету", который он опубликовал в газете "Известия".

"Украина Зеленского стала политическим и экономическим банкротом, неудавшимся политическим проектом на стадии закрытия", — сообщил Медведчук.

Он упомянул так называемую украинскую элиту, которая "окончательно построила государство для себя против народа". По его словам, сейчас госаппаратом страны некому руководить, да и он разрушен до основания. Сейчас находящиеся в этом аппарате — политический кровавый цирк. Медведчук призывает думать не о государстве в нынешнее время, а о его территориальной целостности, судьбах и будущем простых людей.

Медведчук назвал Трампа личным врагом Зеленского и нашёл украинский след в покушении
Медведчук назвал Трампа личным врагом Зеленского и нашёл украинский след в покушении

Ранее Медведчук заявил, что западные лидеры разорвали на лоскуты образ "воителя Зеленского", чтобы сшить из них "наряд миротворца". Однако сам лидер киевского режима провалился в обоих амплуа.

Обложка ©

ТАСС / Яковлева Ирина

Анатолий Симоненко
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