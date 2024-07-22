Политический банкрот: Медведчук рассказал, во что превратилась Украина при Зеленском

Остатки государственности Украины пребывают в агонии, подчеркнул глава совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в материале "Украинский суверенитет и независимость канули в Лету", который он опубликовал в газете "Известия".

Он упомянул так называемую украинскую элиту, которая "окончательно построила государство для себя против народа". По его словам, сейчас госаппаратом страны некому руководить, да и он разрушен до основания. Сейчас находящиеся в этом аппарате — политический кровавый цирк. Медведчук призывает думать не о государстве в нынешнее время, а о его территориальной целостности, судьбах и будущем простых людей.