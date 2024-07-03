Западные лидеры разорвали на лоскуты образ "воителя Зеленского", чтобы сшить из них "наряд миротворца". Однако сам Владимир Зеленский провалился в обоих амплуа. Его военная политика потерпела крах, а заявления с призывами к миру выглядят нелепо. Такое мнение высказал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру".

"Зеленского как подменили — он заговорил о мире. Зеленский в который раз играет в догонялки, пытаясь как-то закрыть невнятным лопотанием мирные инициативы Владимира Путина, а западные кукловоды перепрограммируют образ Зеленского из великого воителя в миротворца. И теперь этот политический клоун начинает "замечать", что "много людей погибает" и пора приступать к дипломатии", — написал Медведчук в своей колонке.

По его словам, в Зеленского как в миротворца уже никто не поверит, поскольку он слишком "заигрался в войну". Кроме того, он потерял возможность вести переговоры "в качестве президента" и является нелегитимным, что лишает его права на проведение каких-либо мирных процессов от имени Украины.

"Зеленский попал в яму, которую старательно рыл для других. Как военный стратег он показал свою полную никчёмность, как миротворец он показал себя полным ничтожеством ещё ранее. Поэтому политическая формула Зеленского для Украины сегодня — "ни мира, ни войны". Простой народ ненавидит его за войну, которую он не смог предотвратить, подчиняясь интересам своих западных хозяев", — считает Медведчук.

Даже если Зеленский захочет попробовать сохранить государство, то и этот "остаток" страны ему принадлежать не будет. Из-за внутренних политических распрей ему придётся "воевать со всеми", из-за чего вопрос проведения переговоров для него перестанет быть актуальным, полагает бывший нардеп.

Украина имела шанс избавиться от Зеленского, проведя выборы, но он предпочёл не отдавать никому своё место на Банковой. Медведчук утверждает, что Запад поставил перед политиком задачу подготовить украинский народ к поражению, за которое "руками его подельников его и уберут".