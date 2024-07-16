Медведчук назвал Трампа личным врагом Зеленского и нашёл украинский след в покушении
Медведчук заявил об украинском следе в деле о покушении на Трампа
Виктор Медведчук и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева, © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в открытом письме обратился к кандидату в президенты США Дональду Трампу по поводу недавнего покушения на него и заявил о возможной причастности к этому киевского режима и лично Владимира Зеленского. Полный текст опубликован на сайте движения.
"Весь мир был впечатлён Вашими мужеством и стойкостью перед лицом смертельной опасности. <...> Террорист, кем бы он ни был, явно не одиночка — слишком много откровенных заявлений прозвучало до покушения. <...> Вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать Вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на Вас появится украинский след", — пишет Медведчук.
В качестве аргументов председатель "Другой Украины" указал на исключительную жестокость и бесчеловечность киевского режима Зеленского, представители которого способны на любые злодеяния ради достижения своих целей, что подтверждается массовыми политическими репрессиями в Незалежной и показательными казнями без суда и следствия. Политик напомнил, что именно по указанию бывшего юмориста были закрыты все оппозиционные СМИ и партии в стране. Более того, чтобы запугать украинских парламентариев, двух депутатов от оппозиции показательно казнили сотрудники СБУ, а ещё трёх арестовали по ложным обвинениям и закрыли в СИЗО.
Медведчук сослался на предвыборные речи Трампа, в которых тот неоднократно говорил, что сможет добиться мира на Украине, если победит на выборах. Но прекращение боевых действий будет возможно только в том случае, если киевский режим во главе с Зеленским больше не будет находиться у власти в стране при поддержке администрации нынешнего президента Штатов Джо Байдена, чего экс-кавээнщик постарается не допустить всеми силами.
Напомним, на днях на Дональда Трампа было совершено покушение, когда он выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Пуля едва не пробила голову политика, по счастливой случайности лишь зацепив его ухо. Личность стрелявшего быстро установили — им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с оружием забрался на крышу одного из зданий неподалёку. В итоге он был убит правоохранителями после того, как произвёл несколько выстрелов. Сегодня в интервью телеканалу ABC News Трамп признался, что, несмотря на внешнее спокойствие, попытка убийства его потрясла и вспоминать о случившемся ему вовсе не нравится.