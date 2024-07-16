Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в открытом письме обратился к кандидату в президенты США Дональду Трампу по поводу недавнего покушения на него и заявил о возможной причастности к этому киевского режима и лично Владимира Зеленского. Полный текст опубликован на сайте движения.

"Весь мир был впечатлён Вашими мужеством и стойкостью перед лицом смертельной опасности. <...> Террорист, кем бы он ни был, явно не одиночка — слишком много откровенных заявлений прозвучало до покушения. <...> Вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать Вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на Вас появится украинский след", — пишет Медведчук.

В качестве аргументов председатель "Другой Украины" указал на исключительную жестокость и бесчеловечность киевского режима Зеленского, представители которого способны на любые злодеяния ради достижения своих целей, что подтверждается массовыми политическими репрессиями в Незалежной и показательными казнями без суда и следствия. Политик напомнил, что именно по указанию бывшего юмориста были закрыты все оппозиционные СМИ и партии в стране. Более того, чтобы запугать украинских парламентариев, двух депутатов от оппозиции показательно казнили сотрудники СБУ, а ещё трёх арестовали по ложным обвинениям и закрыли в СИЗО.