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22 июля, 05:24

Момент атаки дрона на Туапсинский НПЗ попал на видео

Момент атаки беспилотника на Туапсинский НПЗ попал на видео, кадры публикует SHOT. По информации телеграм-канала, возгорание на территории нефтебазы уже потушено, но на месте продолжают работать экстренные службы. Данных о пострадавших нет.

Момент атаки беспилотника на Туапсинский НПЗ. Видео © SHOT

Напомним, ВСУ дважды пытались атаковать Туапсе. В общей сложности в районе города было сбито восемь беспилотников. В оперштабе региона также сообщили, что после налёта дронов была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/aappp

Александра Вишнякова
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