Момент атаки дрона на Туапсинский НПЗ попал на видео

Момент атаки беспилотника на Туапсинский НПЗ попал на видео, кадры публикует SHOT . По информации телеграм-канала, возгорание на территории нефтебазы уже потушено, но на месте продолжают работать экстренные службы. Данных о пострадавших нет.

Напомним, ВСУ дважды пытались атаковать Туапсе. В общей сложности в районе города было сбито восемь беспилотников. В оперштабе региона также сообщили, что после налёта дронов была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе.