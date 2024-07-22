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22 июля, 05:51

Силы ПВО РФ сбили пять беспилотников ВСУ в Астраханской области

Российская ПВО около 07:00 мск 22 июля уничтожила пять украинских дронов самолётного типа в Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

"Около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Астраханской области", — констатировали представители оборонного ведомства.

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Ранее стало известно, что попытка Вооружённых сил Украины атаковать Астраханскую область с применением дронов потерпела неудачу, благодаря своевременной реакции сил российской противовоздушной обороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Владимир Озеров
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