В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В понедельник, 22 июля, на фоне воздушной тревоги в Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Политика Страны".

"Сообщают о взрыве в Харькове", — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области звучит уже 9 часов.