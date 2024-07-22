В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В понедельник, 22 июля, на фоне воздушной тревоги в Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Политика Страны".
"Сообщают о взрыве в Харькове", — говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области звучит уже 9 часов.
Подобные взрывы также слышали 20 июля. В городе прогремели удары на фоне воздушной тревоги.
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