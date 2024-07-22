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Регион
22 июля, 07:08

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В понедельник, 22 июля, на фоне воздушной тревоги в Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Политика Страны".

"Сообщают о взрыве в Харькове", — говорится в сообщении.

Под Харьковом повреждена железнодорожная инфраструктура
Под Харьковом повреждена железнодорожная инфраструктура

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области звучит уже 9 часов.

Подобные взрывы также слышали 20 июля. В городе прогремели удары на фоне воздушной тревоги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mykhailo Brodskyi

Наталья Афонина
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