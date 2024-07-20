Под Харьковом повреждена железнодорожная инфраструктура

В Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе "Украинских железных дорог". Повреждены здания и подвижной состав.

Кроме того, заявляется о повреждении контактной сети на выезде из Харькова. Иных подробностей не приводится.