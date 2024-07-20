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20 июля, 09:56

Под Харьковом повреждена железнодорожная инфраструктура

В Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе "Украинских железных дорог". Повреждены здания и подвижной состав.

Кроме того, заявляется о повреждении контактной сети на выезде из Харькова. Иных подробностей не приводится.

В трёх областях Украины повреждены энергообъекты
В трёх областях Украины повреждены энергообъекты

Напомним, минувшей ночью в ряде областей Украины вновь звучала воздушная тревога. Позднее местные СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Киеве. Что именно было повреждено, неизвестно.

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Shutterstock / FOTODOM / iapetuhov

Матвей Константинов
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