Под Харьковом повреждена железнодорожная инфраструктура
В Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе "Украинских железных дорог". Повреждены здания и подвижной состав.
Кроме того, заявляется о повреждении контактной сети на выезде из Харькова. Иных подробностей не приводится.
Напомним, минувшей ночью в ряде областей Украины вновь звучала воздушная тревога. Позднее местные СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Киеве. Что именно было повреждено, неизвестно.
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