В трёх областях Украины повреждены энергообъекты
"Укрэнерго": В трёх областях пострадали объекты энергоинфраструктуры
Сразу в трёх регионах Украины сообщается о повреждении объектов энергетики. Информацию об этом сообщает оператор энергосетей "Укрэнерго". Речь идёт о поражении энергоинфраструктуры в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
"Обесточены промышленные и бытовые потребители в Полтавской и Черниговской областях", — отметили в компании.
При этом, какие именно объекты поражены, не уточняется. Согласно отчётам Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Полтавской и Черниговской областей минувшей ночью звучала воздушная тревога, в Сумской области сигнал объявляли трижды.
Ранее Life.ru рассказывал, что 8 июля в Стецковке Сумской области был повреждён объект критической инфраструктуры. Немного ранее, 6 июля, СМИ сообщали о том, что воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
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