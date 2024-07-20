В трёх областях Украины повреждены энергообъекты

Сразу в трёх регионах Украины сообщается о повреждении объектов энергетики. Информацию об этом сообщает оператор энергосетей "Укрэнерго". Речь идёт о поражении энергоинфраструктуры в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

"Обесточены промышленные и бытовые потребители в Полтавской и Черниговской областях", — отметили в компании.