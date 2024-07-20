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20 июля, 05:47

Украинские СМИ заявили о повреждении энергообъекта в Сумской области

"Общественное": Объект энергоинфраструктуры повреждён в Сумской области

В Конотопском районе Сумской области Украины объект энергетической инфраструктуры получил повреждения. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

"Повреждён энергообъект на Конотопщине Сумской области. Спасатели ликвидируют последствия", — говорится в сообщении. Других подробностей пока нет.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 8 июля в Стецковке Сумской области был повреждён объект критической инфраструктуры. Немного ранее, 5 июля, сразу в нескольких украинских областях раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev

Николай Рюмин
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