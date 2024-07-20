Украинские СМИ заявили о повреждении энергообъекта в Сумской области

В Конотопском районе Сумской области Украины объект энергетической инфраструктуры получил повреждения. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

"Повреждён энергообъект на Конотопщине Сумской области. Спасатели ликвидируют последствия", — говорится в сообщении. Других подробностей пока нет.