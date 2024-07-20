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Регион
20 июля, 14:19

В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В городе Харькове на северо-востоке Украины вечером в субботу, 20 июля, прозвучали взрывы. Об этом сообщили местные СМИ.

Известно, что сейчас в Харьковской области введён режим предупреждения об угрозе с воздуха. Тревога в регионе звучит уже почти восемь часов. Другие подробности пока не известны.

Под Харьковом повреждена железнодорожная инфраструктура
Под Харьковом повреждена железнодорожная инфраструктура

Накануне в Харькове также прогремела серия взрывов. А минувшей ночью в некоторых областях Украины звучала воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в Полтаве и Киеве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mykhailo Brodskyi

Никита Осипов
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