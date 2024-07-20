В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В городе Харькове на северо-востоке Украины вечером в субботу, 20 июля, прозвучали взрывы. Об этом сообщили местные СМИ.

Известно, что сейчас в Харьковской области введён режим предупреждения об угрозе с воздуха. Тревога в регионе звучит уже почти восемь часов. Другие подробности пока не известны.