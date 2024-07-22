Глава офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году
Глава офиса Владимира Зеленского Роман Машовец являлся куратором подготовки теракта в Крыму в 2023 году. Взрывчатку для совершения преступления планировалось завезти из Европы. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Напомним, в Санкт-Петербурге был раскрыт канал поставки взрывчатых веществ из европейских стран. Аналогичным способом террористы собирались в прошлом году получить бомбу для приведения её в действие на территории Крыма.
"Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса В. Зеленского Машовец Р. В.", — отметили в ФСБ.
Последний объявлен в розыск.
Как уже сообщалось, ФСБ России пресекла в Санкт-Петербурге деятельность канала, по которому взрывчатые вещества и электродетонаторы доставлялись в Россию для совершения терактов на её территории. Всё оборудование для террористических атак доходило до РФ в нескольких посылках поэтапно из Италии и Германии. Злоумышленники прятали взрывчатку в полостях автомобильных запасных частей.
ТАСС / УФСБ России по ДНР