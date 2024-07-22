В Турции потребовали лишить гражданства патриарха Варфоломея из-за "мирного саммита" по Украине Депутат Гюр призвал лишить гражданства Турции патриарха Варфоломея 22 июля, 07:52 Константинопольский патриарх Варфоломей. Обложка © ТАСС / ЕРА

Константинопольский патриарх Варфоломей должен быть лишён гражданства Турции за свою антитурецкую позицию и излишнее участие в политических вопросах. Таким мнением поделился с РИА "Новости" заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр, комментируя тот факт, что священнослужитель участвовал в саммите по Украине в Швейцарии.

"Неприемлемо, чтобы Варфоломей и Элпидофор [американский архиепископ Константинопольской православной церкви], которые не могут выезжать за границу без разрешения префектуры [стамбульского района Фатих], выступали на международных платформах с антитурецкими заявлениями и рассуждали о Турецкой Республике и нашей дорогой Турецкой Республике Северного Кипра!" — объяснил политик.

По его словам, глава Турции Реджеп Эрдоган должен принять меры к тому, чтобы представители духовенства перестали вмешиваться в политику. В случае неповиновения священнослужителей нужно лишить турецкого гражданства, уверен Гюр. Он добавил, что Элпидофор может стать преемником Варфоломея, но ведёт себя не лучшим образом, например, обвиняет Турцию в "оккупации" Северного Кипра.

Напомним, по приглашению Владимира Зеленского патриарх Варфоломей присутствовал на саммите по Украине, который прошёл 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. По итогам он поставил подпись в коммюнике, но 20 июня в Турции выступили с критикой такого политического демарша. После подпись главы Константинопольского патриархата исчезла из обновлённого списка подписантов документа. Власти Турции не признают вселенский статус Константинопольской православной церкви, резиденция которой находится в стамбульском районе Фанар, и уверены, что Варфоломей "зашёл далеко" в попытках участвовать в политике.

Авторы Татьяна Миссуми