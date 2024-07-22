Пушилин: ВСУ казнят мирных граждан, чтобы не дать им эвакуироваться

Вооружённые силы Украины проводят казни мирных граждан, пытающихся эвакуироваться из населённых пунктов, за которые идут бои в ДНР. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава республики Денис Пушилин.

"Сейчас мы концентрируем свои усилия на беженцах. Противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону местных жителей, просто их расстреливает", — сообщил Пушилин.