Пушилин: ВСУ казнят мирных граждан, чтобы не дать им эвакуироваться
Вооружённые силы Украины проводят казни мирных граждан, пытающихся эвакуироваться из населённых пунктов, за которые идут бои в ДНР. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава республики Денис Пушилин.
"Сейчас мы концентрируем свои усилия на беженцах. Противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону местных жителей, просто их расстреливает", — сообщил Пушилин.
Ранее бойцы ВС РФ приняли на себя огонь ВСУ, чтобы позволить эвакуироваться семье из Красногоровки. Российские солдаты предупредили жителей, чтобы они были готовы выходить, а сами пошли на другую улицу, чтобы отвлекать украинских военных.
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