В Мичуринске две первоклассницы спасли целый подъезд от пожара 22 июля, 08:15 Первоклассницы Аня и Варя, спасшие соседей в Мичуринске. Фото © Telegram / МЧС России

В городе Мичуринске Тамбовской области две ученицы первого класса Аня и Варя спасли соседей от пожара. Девочки заметили клубы дыма в подъезде, оказалось, внутри горела детская коляска. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

Увидев дым, девочки сообщили отцу Ани, который без промедления ворвался в задымлённый подъезд. Внутри он увидел детскую коляску, охваченную пламенем. Мужчина вызвал пожарных и принялся сам тушить возгорание.

"Прибывшие сотрудники МЧС России эвакуировали 12 жильцов и ликвидировали возгорание. На месте работали 9 специалистов и 3 единицы техники", — отметили в пресс-службе ведомства.

В МЧС также сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрощита.

Ранее в городе Златоусте матери пришлось выбросить из полыхающей квартиры троих детей с пятого этажа, чтобы не дать им погибнуть в огне.

Авторы Владимир Озеров