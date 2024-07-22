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В Москве наркоман поджёг квартиру с мамой и бабушкой, женщины погибли

22 июля, 08:05
В Москве наркоман поджёг квартиру. Обложка © Telegram / Столичный СК

В Москве наркоман поджёг квартиру. Обложка © Telegram / Столичный СК

В Москве мужчина с наркотической зависимостью устроил поджог квартиры, в результате чего погибли его мать и бабушка. Об этом рассказали в ГСУ СКР по Москве.

"22 июля 2024 года фигурант, находясь в подъезде жилого дома, расположенного на улице Краснобогатырской в городе Москве, заблокировал и поджёг дверь квартиры, где находились его мать и бабушка. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия", уточнили в ведомстве.

Преступник задержан, мотивы его поступка пока не называются. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи продолжают работу на месте происшествия, а также изучают записи с камер наблюдения.

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Один человек пострадал при пожаре на станции техобслуживания в Саратове

Ранее сообщалось, что в Саратове погиб подросток, который выпрыгнул из общежития во время пожара. Таким образом студент хотел спастись из объятой пламенем комнаты, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью. Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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