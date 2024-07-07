В Саратове погиб подросток, выпрыгнувший из окна горящего общежития

В Саратове погиб подросток, который выпрыгнул из общежития во время пожара. Таким образом студент хотел спастись из объятой пламенем комнаты, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.

Следователь работает на месте пожара в общежитии в Саратовской области. Фото © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

Пожар произошёл 5 июля в саратовском общежитии на улице Гвардейской. Пытаясь спастись от огня, двое жильцов комнаты — 16-летний подросток и 19-летний юноша — выпрыгнули из окна, с различными травмами они были госпитализированы.