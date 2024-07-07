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6 июля, 21:46

В Саратове погиб подросток, выпрыгнувший из окна горящего общежития

СК возбудил дело по факту гибели подростка при пожаре в общежитии в Саратове

В Саратове погиб подросток, который выпрыгнул из общежития во время пожара. Таким образом студент хотел спастись из объятой пламенем комнаты, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.

Следователь работает на месте пожара в общежитии в Саратовской области. Фото © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

Следователь работает на месте пожара в общежитии в Саратовской области. Фото © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

Пожар произошёл 5 июля в саратовском общежитии на улице Гвардейской. Пытаясь спастись от огня, двое жильцов комнаты — 16-летний подросток и 19-летний юноша — выпрыгнули из окна, с различными травмами они были госпитализированы.

По информации ведомства, после падения в медучреждении скончался 16-летний подросток. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Ранее Life.ru писал о пожаре в общежитии в подмосковной Балашихе, в результате которого погибли пять человек. Трое жильцов были спасены. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lesik

Оксана Попова
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