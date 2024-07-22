Почему российские каналы не получат деньги за рекламу от Telegram — мнение эксперта

В личных кабинетах владельцев крупных TГ-каналов появился новый раздел под названием "Монетизация". Там они смогут видеть баланс Telegram Stars — это внутренняя валюта мессенджера, которая выдаётся с июня 2024 года за платный контент или оплату бота/миниаппа. Как работает нововведение и сколько россияне смогут на этом заработать, объяснил президент ассоциации специалистов по сообществу РКМ Фёдор Скуратов 360.ru.

О запуске монетизации основатель Telegram Павел Дуров заявил ещё в марте 2024 года. Он пообещал передавать авторам каналов с 1000 и более подписчиков половину дохода с рекламы.

При этом рекламные объявления владельцы мессенджера оплачивают криптовалютой Toincoin, недоступной для жителей РФ, Украины, Израиля и Палестины. Поэтому для российских пользователей ничего особо не изменится, так как у них в личных кабинетах отображается только внутренняя валюта Telegram Stars, отмечает Скуратов.

"Монетизацию за доходы от рекламы в Telegram никто для России не открывал. Дали возможность монетизации только платного контента и подписок", — заявил он.

Специалист добавил, что россияне смогут пользоваться обычной таргетированной рекламой. Он отметил, что официальные объявления, проходящие через биржу и имеющие маркировку, как того требует закон, особого дохода не дадут.

"Большая часть рекламных бюджетов проходит по прямым продажам и через прямые размещения, а не через биржи", — пояснил Скуратов.