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22 июля, 09:43

Россиянка заказала на маркетплейсе набор для ванной и получила в "подарок" живых крысят

Жительница Томска получила с маркетплейса четырёх крысят в наборе для ванной

Девушка из Томска обнаружила четыре новорождённых крыс в наборе для ванной, который она заказала на маркетплейсе. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Крысята в наборе для ванной. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, девушка во время проверки товара в пункте выдачи не заметила никаких странностей и повреждений. Коробка была целая, хоть на ней и не было дополнительной плёнки. Когда дама вскрыла набор и достала стаканы, она заметила внутри что-то живое, чёрное и хвостатое в количестве четырёх штук.

Сейчас она заботится о маленьких крысках, кормит их молоком из шприца и подыскивает им жилище. С её слов, сотрудники пункта выдачи допустили, что грызуны могли попасть внутрь её посылки ещё на складе.

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А ранее жительница Москвы начала рожать в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries, однако по прибытии врачей девушка отказалась уехать в больницу без новых сапог.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

Владимир Озеров
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