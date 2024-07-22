Россиянка заказала на маркетплейсе набор для ванной и получила в "подарок" живых крысят
Жительница Томска получила с маркетплейса четырёх крысят в наборе для ванной
Девушка из Томска обнаружила четыре новорождённых крыс в наборе для ванной, который она заказала на маркетплейсе. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Крысята в наборе для ванной. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По информации телеграм-канала, девушка во время проверки товара в пункте выдачи не заметила никаких странностей и повреждений. Коробка была целая, хоть на ней и не было дополнительной плёнки. Когда дама вскрыла набор и достала стаканы, она заметила внутри что-то живое, чёрное и хвостатое в количестве четырёх штук.
Сейчас она заботится о маленьких крысках, кормит их молоком из шприца и подыскивает им жилище. С её слов, сотрудники пункта выдачи допустили, что грызуны могли попасть внутрь её посылки ещё на складе.
А ранее жительница Москвы начала рожать в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries, однако по прибытии врачей девушка отказалась уехать в больницу без новых сапог.
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