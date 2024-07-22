В Кремле прокомментировали поездку главы МИД Украины Кулебы в Пекин
Песков: Оценивая визит Кулебы в КНР, Москва исходит из партнёрства с Пекином
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Оценивая поездку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китайскую Народную Республику, Москва ориентируется на собственное стратегическое партнёрство с Пекином. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для нас главное — наши отношения с Китаем. Мы исходим из того общего фона наших двусторонних отношений, из общей атмосферы стратегического партнёрства с Китайской Народной Республикой, исходим из той атмосферы, в основе которой лежат очень конструктивные и добрые отношения между главами наших двух государств", — указал Песков, отвечая на вопрос о том, чего Кремль ожидает от поездки Кулебы в КНР, и как она может повлиять на внешнеполитическую позицию Пекина.
Представитель Кремля добавил, что Москва намерена дальше идти по пути развития российско-китайских отношений во всех сферах.
Напомним, ранее официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин сообщила, что Поднебесную посетит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его поездка продлится с 23 по 26 июля.