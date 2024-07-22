В Кремле прокомментировали поездку главы МИД Украины Кулебы в Пекин

"Для нас главное — наши отношения с Китаем. Мы исходим из того общего фона наших двусторонних отношений, из общей атмосферы стратегического партнёрства с Китайской Народной Республикой, исходим из той атмосферы, в основе которой лежат очень конструктивные и добрые отношения между главами наших двух государств", — указал Песков, отвечая на вопрос о том, чего Кремль ожидает от поездки Кулебы в КНР, и как она может повлиять на внешнеполитическую позицию Пекина.