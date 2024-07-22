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Регион
22 июля, 10:22

Стало известно, сколько россияне тратят на карманные расходы

Исследование: В среднем россиянин тратит 801 рубль на карманные расходы в день

Стало известно, сколько жители России в среднем тратят в день на карманные расходы. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель оказался немного выше, чем в других регионах. Данные приводит RT, ссылаясь на результаты исследования компании "Ингосстрах" и аналитического центра НАФИ.

В среднем один россиянин тратит 801 рубль в день. У жителя Москвы ежедневные карманные расходы составляют 813 рублей, у петербуржца — 826 рублей, а в других регионах без учёта двух столиц — 786 рублей.

У большинства респондентов эта сумма уходит на покупку напитков или перекуса в продуктовых магазинах (64%). На втором месте оказались расходы на общественный транспорт (43%).

"Каждый третий часто покупает кофе с собой или другие напитки и еду для перекуса на ходу из кафе или кофейни (35%). При этом 7% опрошенных делают такие покупки каждый день", — подчёркивается в исследовании.

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В случае необходимости 62% россиян готовы сократить ежедневные расходы. Респонденты в основном готовы отказаться от кофе или еды на вынос. Однако это в меньшей мере касается москвичей (57%).

Ранее россиянам подсказали, как защититься от бездумной траты денег. В первую очередь стоит избегать непредвиденных расходов. К спонтанным покупкам приводят скачки эмоционального состояния.

Обложка ©

Freepik / prostooleh

Алёна Зиновьева
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