Опубликовано видео, как русская "царь-бомба" умножает на ноль лагерь украинской Нацгвардии

Российские лётчики с помощью "царь-бобмы" ФАБ-3000 поразили пункт временной дислокации Нацгвардии Украины. Видео с моментом взрыва фугасной авиабомбы публикует телеграм-канал "Изнанка".

Пункт временной дислокации Нацгвардии Украины в Липцах уничтожен ударом ФАБ-3000. Видео © Telegram / Изнанка

По неподтверждённым данным, удар был нанесён в районе села Липцы в Харьковской области. В результате были уничтожены не менее полусотни солдат противника, а также три пикапа и бронеавтомобиль.

С февраля 2024 года в России нарастили производство ФАБ-3000. Этот фугас в модернизированном виде представляет серьёзную угрозу для противника. О технических характеристиках царь-бомбы и её применении в современных боевых условиях Life.ru рассказывает в этом материале.