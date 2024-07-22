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22 июля, 10:52
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Опубликовано видео, как русская "царь-бомба" умножает на ноль лагерь украинской Нацгвардии

Ударом ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации Нацгвардии Украины в Липцах

Авиабомба ФАБ-3000. Фото © Telegram / Минобороны России

Авиабомба ФАБ-3000. Фото © Telegram / Минобороны России

Российские лётчики с помощью "царь-бобмы" ФАБ-3000 поразили пункт временной дислокации Нацгвардии Украины. Видео с моментом взрыва фугасной авиабомбы публикует телеграм-канал "Изнанка".

Пункт временной дислокации Нацгвардии Украины в Липцах уничтожен ударом ФАБ-3000. Видео © Telegram / Изнанка

По неподтверждённым данным, удар был нанесён в районе села Липцы в Харьковской области. В результате были уничтожены не менее полусотни солдат противника, а также три пикапа и бронеавтомобиль.

С февраля 2024 года в России нарастили производство ФАБ-3000. Этот фугас в модернизированном виде представляет серьёзную угрозу для противника. О технических характеристиках царь-бомбы и её применении в современных боевых условиях Life.ru рассказывает в этом материале.

На что способны авиабомбы ФАБ-3000: радиус поражения и применение на фронте
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Ранее Минобороны показало видео удара по замаскированной технике и живой силе ВСУ. Он наносился при помощи бомбардировщиков Су-34 с авиабомбами ФАБ-500, оснащёнными модулями планирования и коррекции.

Алексей Берковиц
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