Российские силы ПВО за сутки сбили 163 украинских беспилотника

Российская противовоздушная оборона за прошедшие сутки уничтожила 163 БПЛА Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами ПВО сбиты 3 оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 — над территорией РФ", — рассказали в оборонном ведомстве.

Представители Министерства добавили, что с начала СВО российская армия уничтожила 630 самолётов, 278 вертолётов, 28 118 беспилотников, 554 ЗРК, 16 629 танков и других боевых бронированных машин, 1 381 боевую машину РСЗО, 12 224 единицы полевой артиллерии и миномётов, а также 23 941 единицу специальной военной автомобильной техники.