Бизнесмен из Перми пытался подкупить налоговика капустой с "капустой"

Сотрудник компании в Перми попытался оригинально подойти к процессу и совместить приятное с полезным. Он протянул налоговику полмиллиона рублей в качестве взятки, которые были бережно завёрнуты в листья салата. Работник ФНС не оценил такую креативность, а мужчина в итоге был задержан по уголовной статье. Об этом сообщило УФСБ России по Пермскому краю.

Сотрудник компании в Перми дал ФНС взятку в салате. Видео © УФСБ по Пермскому краю

"Задержан сотрудник коммерческой организации при попытке незаконной передачи денежных средств представителю налогового органа", — сказано в сообщении.

В УФСБ добавили, что задержанный хотел заплатить налоговику 500 тысяч рублей, чтобы ФНС не посещала его больше с налоговыми проверками. Деньги он заботливо завернул в пучок полезного листового салата. Возбуждено уголовное дело, теперь за незаконную капусту фигуранту будет грозить до десяти лет лишения свободы.