Бизнесмен из Перми пытался подкупить налоговика капустой с "капустой"
В Перми бизнесмен задержан за дачу налоговику взятки в 500 тыс. в листьях салата
Мужчина дал сотруднику ФНС взятку в салате. Видео © УФСБ по Пермскому краю
Сотрудник компании в Перми попытался оригинально подойти к процессу и совместить приятное с полезным. Он протянул налоговику полмиллиона рублей в качестве взятки, которые были бережно завёрнуты в листья салата. Работник ФНС не оценил такую креативность, а мужчина в итоге был задержан по уголовной статье. Об этом сообщило УФСБ России по Пермскому краю.
Сотрудник компании в Перми дал ФНС взятку в салате. Видео © УФСБ по Пермскому краю
"Задержан сотрудник коммерческой организации при попытке незаконной передачи денежных средств представителю налогового органа", — сказано в сообщении.
В УФСБ добавили, что задержанный хотел заплатить налоговику 500 тысяч рублей, чтобы ФНС не посещала его больше с налоговыми проверками. Деньги он заботливо завернул в пучок полезного листового салата. Возбуждено уголовное дело, теперь за незаконную капусту фигуранту будет грозить до десяти лет лишения свободы.
Одного пучка салата хватило, чтобы завернуть туда 500 000 рублей. А вот бывшим сотрудникам СК РФ — Марату Тамбиеву и Кристине Ляховенко — пришлось бы подогнать пару грузовиков с листьями салата, чтобы спрятать там взятку в размере 16,5 млрд рублей, ведь они умудрились войти в историю, получив самую крупную сумму "в подарок" за всё время существования современной России.