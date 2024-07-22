Путин встретился с главой "Русгидро" и заслушал доклад о результатах работы

Президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором компании "Русгидро" Виктором Хмариным. Видеофрагменты их беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с гендиректором "Русгидро" Виктором Хмариным. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Русгидро" по-прежнему один из крупнейших налогоплательщиков страны: порядка 105 миллиардов рублей каждый год, наращиваем потенциал. Инвестиции — только за 2023 год — порядка 223 миллиардов рублей. Мы закончили достаточно серьёзные проекты", — сообщил Хмарин.

Руководитель компании отчитался главе РФ о результатах деятельности энергетического холдинга. Так, он сообщил о построенных 500 километрах линий электропередачи на Чукотке, начале эксплуатации Красногорской малой ГЭС-1 на 25 МВт в Карачаево-Черкесии, успешном завершении работ на одном из блоков ТЭЦ-2 во Владивостоке. Также компания намерена ввести порядка 2,5 ГВт электромощностей до 2028 года и возвести две гидростанции на Дальнем Востоке.