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19 июля, 10:48

Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности на общественных мероприятиях

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Главной темой стала безопасность при проведении значимых общественных мероприятий, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности на общественных мероприятиях. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Уважаемые коллеги, обсудим некоторые вопросы, связанные с обеспечением внутренней безопасности в период проведения значимых общественно-политических мероприятий", — сказал глава государства и передал слово для доклада главе ФСБ Александру Бортникову.

В совещании приняли участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также помощник президента Николай Патрушев.


А ранее американский журналист Такер Карлсон раскрыл важные детали личной беседы с Путиным вне камер. С его слов, российский лидер, в частности, выражал обеспокоенность тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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