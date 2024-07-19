Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности на общественных мероприятиях

"Уважаемые коллеги, обсудим некоторые вопросы, связанные с обеспечением внутренней безопасности в период проведения значимых общественно-политических мероприятий", — сказал глава государства и передал слово для доклада главе ФСБ Александру Бортникову.

В совещании приняли участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также помощник президента Николай Патрушев.

А ранее американский журналист Такер Карлсон раскрыл важные детали личной беседы с Путиным вне камер. С его слов, российский лидер, в частности, выражал обеспокоенность тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный.