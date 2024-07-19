Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 08:23

Такер Карлсон раскрыл важные детали личной беседы с Путиным вне камер

Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным об Украине после интервью

Такер Карлсон и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / LUKAS COCH , Вячеслав Прокофьев

Такер Карлсон и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / LUKAS COCH , Вячеслав Прокофьев

Между журналистом Такером Карлсоном и президентом России Владимиром Путиным состоялся личный разговор без камер после интервью в начале года. Об этом американский интервьюер рассказал в беседе с The Wall Street Journal.

"Карлсон говорит, что после того, как камеры были выключены, он и Путин поговорили наедине, вдали от съёмочной группы и телохранителей", говорится в публикации.

Со слов Карлсона, в личной беседе Путин выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный. Также российского лидера разочаровывает то, что он с февраля 2022 года не общался с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. Кроме того, лидер РФ отметил, что некоторые члены американской администрации, "имеющие украинские корни", пытаются препятствовать мирным усилиям.

"Лидер нации": Карлсон считает, что после покушения на Трампа всё изменилось
"Лидер нации": Карлсон считает, что после покушения на Трампа всё изменилось

Напомним, 9 февраля вышло интервью президента РФ Владимира Путина с Карлсоном на русском языке. Примечательно, что оно мгновенно набрало популярность в Сети. Впоследствии российский лидер объяснил, с чем это связано. По словам Путина, в мире хотят познакомиться с альтернативной точкой зрения, а интервью даёт такую возможность.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Такер Карлсон
  • Путин
  • Интервью Путина Карлсону
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров