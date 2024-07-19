Такер Карлсон раскрыл важные детали личной беседы с Путиным вне камер

Между журналистом Такером Карлсоном и президентом России Владимиром Путиным состоялся личный разговор без камер после интервью в начале года. Об этом американский интервьюер рассказал в беседе с The Wall Street Journal.

"Карлсон говорит, что после того, как камеры были выключены, он и Путин поговорили наедине, вдали от съёмочной группы и телохранителей", — говорится в публикации.