Такер Карлсон раскрыл важные детали личной беседы с Путиным вне камер
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным об Украине после интервью
Такер Карлсон и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / LUKAS COCH , Вячеслав Прокофьев
Между журналистом Такером Карлсоном и президентом России Владимиром Путиным состоялся личный разговор без камер после интервью в начале года. Об этом американский интервьюер рассказал в беседе с The Wall Street Journal.
"Карлсон говорит, что после того, как камеры были выключены, он и Путин поговорили наедине, вдали от съёмочной группы и телохранителей", — говорится в публикации.
Со слов Карлсона, в личной беседе Путин выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный. Также российского лидера разочаровывает то, что он с февраля 2022 года не общался с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. Кроме того, лидер РФ отметил, что некоторые члены американской администрации, "имеющие украинские корни", пытаются препятствовать мирным усилиям.
Напомним, 9 февраля вышло интервью президента РФ Владимира Путина с Карлсоном на русском языке. Примечательно, что оно мгновенно набрало популярность в Сети. Впоследствии российский лидер объяснил, с чем это связано. По словам Путина, в мире хотят познакомиться с альтернативной точкой зрения, а интервью даёт такую возможность.