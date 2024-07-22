Омбудсмен и глава "Отцов России" оценили идею о фото детей в свидетельстве о рождении

Инициатива о добавлении в свидетельство о рождении фотографий ребёнка в возрасте трёх, семи и девяти лет может не только оказаться нецелесообразной и трудноосуществимой, но и создать дополнительные сложности для родителей. Об этом в беседе с Life.ru заявила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, общественный деятель Ирина Волынец.

"Как уполномоченный по правам ребёнка, я ни разу не получала ни одного обращения, связанного с необходимостью присутствия фотографии ребёнка на свидетельстве о рождении. И отдельный разговор, что дети очень быстро меняются в этом возрасте: с рождения до достижения 14 лет, когда ребёнок получает паспорт, он может меняться порой до неузнаваемости. Это может внести дополнительные сложности для родителей, потому что здесь помимо получения свидетельства о рождении им нужно будет постоянно фотографировать ребёнка, приносить эти фотографии в загс либо в паспортный стол. И так далее", — поделилась мнением омбудсмен.

Волынец также предположила, что такое нововведение создаст угрозу утечки детских фотографий. С её точки зрения, задача на самом деле сложная в плане реализации и, что самое главное, целесообразность принятия соответствующего регламента может вызвать больше вопросов, чем позитивного эффекта в плане бюрократических проблем для родителей.

А руководитель движения "Отцы России" Андрей Коченов считает, что проблемы с этой инициативой действительно видны уже на этапе планирования.

"Сложно комментировать эту инициативу, надо понимать, из чего исходил законодатель, может быть, у него больше информации о том, что кто-то злоупотребляет этим системно. Но головной боли прибавится родителям, это совершенно очевидно. Потому что надо будет каждые три года бегать фотографировать, особенно если это многодетная семья, то действительно ничего хорошего в этом смысле с нашей бюрократией эту семью не ждёт", — сказал Коченов.

Впрочем, если процедура будет реализована так, что это можно будет сделать онлайн в одном окне, например на "Госуслугах", то, возможно, она не будет усложнять жизнь родителям, добавил он. Впрочем, самого Коченова устроило бы и свидетельство старого образца без фотографий, с которым в его родительской практике никаких проблем не возникало.