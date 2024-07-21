Омбудсмен Москвы вмешалась в историю с загулявшей мамой голодных детей из запертой квартиры

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская пообещала взять под свой личный контроль ситуацию с двумя детьми, которых мать бросила одних в квартире, уйдя утром на прогулку. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

"Дети в возрасте трёх и пяти лет просили помощи у прохожих — кричали, что они голодные, и просили их покормить. Неравнодушные люди вызвали экстренные службы. К малышам прибыли спасатели. Они вскрыли дверь и выяснили, что дети находились дома одни, без родителей", — написала детский омбудсмен.