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21 июля, 10:46

Омбудсмен Москвы вмешалась в историю с загулявшей мамой голодных детей из запертой квартиры

Омбудсмен Ярославская будет курировать ситуацию с детьми, брошенными в Москве

Обстановка в квартире женщины, оставившей маленьких детей. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обстановка в квартире женщины, оставившей маленьких детей. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская пообещала взять под свой личный контроль ситуацию с двумя детьми, которых мать бросила одних в квартире, уйдя утром на прогулку. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

"Дети в возрасте трёх и пяти лет просили помощи у прохожих кричали, что они голодные, и просили их покормить. Неравнодушные люди вызвали экстренные службы. К малышам прибыли спасатели. Они вскрыли дверь и выяснили, что дети находились дома одни, без родителей", — написала детский омбудсмен.

Сейчас детей отправили в семейный центр, где специалисты оказывают им всю необходимую поддержку. Правоохранители проводят проверку в отношении их матери. Ярославская также пообещала лично проследить за ситуацией.

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Ранее двух малышей, стоящих возле окна и просящих о помощи, заметили спасатели. А когда 38-летняя мать этих детей вернулась в квартиру пьяная, она закатила скандал прибывшим спасателям и объяснила, что просто ушла "погулять", пока её малыши спали. В итоге последним этапом прогулки этой дамы стало отделение полиции.

Владимир Озеров
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