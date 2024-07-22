"Настало время разворота": На Западе заговорили о примирении с Россией Бизнесмен Дотком считает, что ЕС пора признать поражение Киева и помириться с РФ 22 июля, 13:11 freepik / gpointstudio

Европе пора вернуться на путь возобновления отношений с Россией, а также осознать неминуемость поражения Украины. Об этом рассказал в соцсети Х бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

"Настало время полного разворота в вопросе Украины. Примите поражение и заключите мир с Россией", — написал он, адресуя своё послание европейским лидерам.

По мнению Доткома, политики ЕС оказались просто глупцами, так как поверили лидеру США Джо Байдену, повелись на его призывы и бездумно разорвали связи с Москвой. Бизнесмен уверен, что европейские чиновники давно поняли, что совершили ошибку, но им неудобно публично её признать. Дотком добавил, что время Владимира Зеленского уже прошло и ему пора на свалку истории, как и НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает, что Соединённые Штаты не свернут свою поддержку Украины, но её бремя будет всё больше придавливать Европу. Это не скажется на результате спецоперации, но приведёт к затягиванию конфликта, подчеркнул представитель Кремля.

Авторы Татьяна Миссуми