Стало известно о бойкоте, который "олигархи с Рублёвки" объявили Пугачёвой

Положение Аллы Пугачёвой и её мужа-иноагента Максима Галкина* в России ухудшилось ещё сильнее. Теперь эту звёздную пару не хотят видеть и слышать не только обычные жители страны, но и влиятельные люди. Об этом заявила в беседе с aif.ru бизнес-леди, певица и актриса Алёна Кравец.

Знаменитость отметила, что Примадонне и её супругу "объявили бойкот олигархи с Рублёвки", которые раньше активно приглашали их на корпоративы. Репутация певицы в РФ окончательно испорчена.

"Всё дело в негативном бэкграунде. Останься Пугачёва в России, не делай она или её муж-иноагент резких заявлений о нашей стране, все бы их по-прежнему носили на руках и боготворили. А теперь это "токсичные" артисты, связываться с которыми не желают. Потому что, если ты водишься с Пугачёвой и её мужем, значит, поддерживаешь их антироссийские взгляды, а это неприемлемо", — отметила Кравец.

По её мнению, Пугачёва и Галкин* стали персонами нон грата в РФ. Никто не хочет платить людям, поливающим грязью родную страну. Кравец считает, что любое финансовое участие в жизни этой пары сегодня становится поводом для пристального внимания компетентных органов. Никто не хочет подставляться, отметила артистка, лично знакомая с бывшими любимцами российской публики.

При этом, по словам Кравец, ранее супруги "катались как сыр в масле": у них было лучшее время в эфире, лучшие гонорары, лучшие сцены, "их тут все носили на руках". В ту пору Галкин* или Пугачёва на любом мероприятии Рублёвки были показателем статуса, солидности, богатства. Сейчас же люди там не хотят даже говорить об этих сбежавших артистах, подчеркнула бизнес-леди.

А ранее депутат Госдумы от партии "Родина" Алексей Журавлёв направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Пугачёву иноагентом. Поводом стало её скандальное заявление о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве "Охматдет".