В Астраханской области загорелся камыш, огонь перекинулся на 14 домов в СНТ
В Астраханской области загорелся камыш, огонь перекинулся на постройки. Обложка © Telegram / МЧС по Астраханской области
В Астраханской области загорелись сухая растительность и камыш, огонь перекинулся на хозяйственные постройки одного из садовых товариществ, повреждения получило 14 строений. Об этом рассказали в МЧС по региону.
В Астраханской области загорелся камыш, огонь перекинулся на постройки. Обложка © Telegram / МЧС по Астраханской области
"В садовом товариществе "Факел" загорелись сухая трава и камыш. Площадь пожара по фронту — 1,5 тысячи метров. Огонь перешёл на нежилые строения и повредил 14 зданий", — уточнили в ведомстве.
К тушению привлечено 60 специалистов и 24 единицы техники. На данный момент пожар удалось локализовать. О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что в городе Мичуринске Тамбовской области две ученицы первого класса Аня и Варя спасли соседей от пожара. Девочки заметили клубы дыма в подъезде, оказалось, внутри горела детская коляска.