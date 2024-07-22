В Астраханской области загорелся камыш, огонь перекинулся на 14 домов в СНТ 22 июля, 13:20 В Астраханской области загорелся камыш, огонь перекинулся на постройки. Обложка © Telegram / МЧС по Астраханской области

В Астраханской области загорелись сухая растительность и камыш, огонь перекинулся на хозяйственные постройки одного из садовых товариществ, повреждения получило 14 строений. Об этом рассказали в МЧС по региону.

В Астраханской области загорелся камыш, огонь перекинулся на постройки. Обложка © Telegram / МЧС по Астраханской области

"В садовом товариществе "Факел" загорелись сухая трава и камыш. Площадь пожара по фронту — 1,5 тысячи метров. Огонь перешёл на нежилые строения и повредил 14 зданий", — уточнили в ведомстве.

К тушению привлечено 60 специалистов и 24 единицы техники. На данный момент пожар удалось локализовать. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в городе Мичуринске Тамбовской области две ученицы первого класса Аня и Варя спасли соседей от пожара. Девочки заметили клубы дыма в подъезде, оказалось, внутри горела детская коляска.

Авторы Татьяна Миссуми