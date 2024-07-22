Потомок Николая I и жены Наполеона сражается за Россию в зоне СВО Потомок Николая I Дорошин командует подразделением БПЛА в зоне СВО 22 июля, 13:44 Потомок императора Николая I по женской линии Гавриил Дорошин. Фото © KP.RU

В числе участников СВО оказался потомок императора Николая I по женской линии Гавриил Дорошин. Несмотря на то, что большую часть жизни правнук Марии Николаевны — старшей дочери правителя — прожил во Франции, он без раздумий пошёл сражаться за Россию.

Старшая дочь императора Мария Николаевна — прабабушка Дорошина в восьмом колене. Вдобавок он имеет отношение к французской императорской фамилии. Муж Марии Николаевны — внук Жозефины, супруги Наполеона.

Потомок императора Николая I по женской линии Гавриил Дорошин. Фото © KP.RU

Часть родственников Гавриила погибла во время Первой мировой или была расстреляна после революции. А прабабушка Тамара Лейхтенбергская де Богарне эмигрировала во Францию. Гавриил родился уже там — в Марселе.

Впервые Дорошин отправился на Донбасс в 2015 году. Тогда ему было всего 18 лет. Он бросил учёбу и вступил в батальон "Оплот" Александра Захарченко. Хотя военного опыта у него не было, после 10-дневного курса молодого бойца он попал на позиции. Два года был пулемётчиком в разведке и получил позывной "Тасман" в честь тасманского дьявола.

"Тогда верили, что всё закончится быстро. У нас не было много средств, как сейчас. Ездили даже на обычных автобусах с гражданскими. Я помню, что бабушки на колени падали, плакали, обнимали, благословляли. Было первое ощущение общего страдания", — отметил потомок Николая I в беседе с KP.RU.

Увидев потенциал беспилотных систем, Дорошин обучился на оператора БПЛА и теперь командует целым подразделением. За прошедший год им удалось уничтожить 10 танков, семь бронетранспортеров, пикапы и миномёты противника.

Кстати, сейчас у Гавриила есть российский паспорт: в Донбасс он приехал с французским, но затем получил паспорт ДНР, а потом стал гражданином РФ.

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Авторы Алёна Зиновьева