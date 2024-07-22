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22 июля, 13:44

Хозяином Hamster Kombat оказался петербургский бизнесмен из списка Forbes

Бизнесмен из Санкт-Петербурга оказался владельцем игры с хомяком Hamster Kombat

Хозяином трендового Hamster Kombat оказался бизнесмен из Петербурга. Обложка © VK / Mash | "Мэш на Мойке"

Хозяином трендового Hamster Kombat оказался бизнесмен из Петербурга. Обложка © VK / Mash | "Мэш на Мойке"

Хозяином трендового хомяка Hamster Kombat стал 33-летний Эдуард Гуринович. Он является IT-бизнесменом из Петербурга и, вероятно, одним из создателей пушистика, сообщает Mash.

Бизнесмен из Питера Эдуард Гуринович. Обложка © Telegram / Mash

Бизнесмен из Питера Эдуард Гуринович. Обложка © Telegram / Mash

По данным источника, товарный знак Hamster Kombat уже успели зарегистрировать в Роспатенте. Он станет доступен для широкого круга товаров — от бытовой техники до канцелярии. А также для съёмок кино и сериалов.

Товарный знак Hamster Kombat, зарегистрированный в Роспатенте. Обложка © Telegram / Mash

Товарный знак Hamster Kombat, зарегистрированный в Роспатенте. Обложка © Telegram / Mash

Теперь хомяк будет принадлежать петербургскому бизнесмену и по совместительству одному из основателей сервисов CarPrice и CarMoney. В 2019 году Гуринович смог попасть в список самых богатых людей до 30 по версии Forbes.

Время за копейки: Life.ru узнал у ЦБ, почему всё же опасно "тапать хомяка"
Время за копейки: Life.ru узнал у ЦБ, почему всё же опасно "тапать хомяка"

Ранее Life.ru рассказал о том, что в Госдуме предложили запретить "тапать хомяка". Депутат Аксаков придумал запретить на территории России игру Hamster Kombat. По его мнению, игра "явно мошенническая". Наверное, поэтому она за несколько месяцев собрала аудиторию в 53 миллиона игроков.

Наталья Афонина
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