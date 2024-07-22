Хозяином Hamster Kombat оказался петербургский бизнесмен из списка Forbes

Хозяином трендового хомяка Hamster Kombat стал 33-летний Эдуард Гуринович. Он является IT-бизнесменом из Петербурга и, вероятно, одним из создателей пушистика, сообщает Mash.

Бизнесмен из Питера Эдуард Гуринович. Обложка © Telegram / Mash

По данным источника, товарный знак Hamster Kombat уже успели зарегистрировать в Роспатенте. Он станет доступен для широкого круга товаров — от бытовой техники до канцелярии. А также для съёмок кино и сериалов.

Товарный знак Hamster Kombat, зарегистрированный в Роспатенте. Обложка © Telegram / Mash

Теперь хомяк будет принадлежать петербургскому бизнесмену и по совместительству одному из основателей сервисов CarPrice и CarMoney. В 2019 году Гуринович смог попасть в список самых богатых людей до 30 по версии Forbes.