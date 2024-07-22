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22 июля, 13:56

ВСУ обстреляли село в Белгородской области, ранены двое детей

Украинские военные нанесли удар по селу Никольскому Шебекинского района Белгородской области, в результате ранения получили двое детей. О случившемся пишет SHOT.

Было зафиксировано несколько прилётов по населённому пункту, последний — около 15:20 (по Москве). В момент обстрела дети играли возле дома. Один ребёнок получил травмы руки и груди, второй — щеки. Пострадавших госпитализировали.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области, ранены двое детей. Фото © Telegram / SHOT

ВСУ обстреляли село в Белгородской области, ранены двое детей. Фото © Telegram / SHOT

ВСУ обстреляли село в Белгородской области, ранены двое детей. Фото © Telegram / SHOT

ВСУ обстреляли село в Белгородской области, ранены двое детей. Фото © Telegram / SHOT

Также в посёлке повреждён водопровод. Обстрел села и ранения у мальчиков уже подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. Он добавил, что также пострадали 5 автомобилей и 10 частных домов.

Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что одна сотрудница получила ранения в результате взрыва из-за удара украинского дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Женщина доставлена в больницу.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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