В Мурманской области завершился полярный день, длившийся два месяца

Длившийся два месяца полярный день завершился в Мурманской области. Об этом сообщили в мурманском гидрометцентре. Однако в северной части региона природное явление прекратится только 26 июля.

"22 июля на широте Мурманска заканчивается полярный день. На севере Мурманской области полярный день завершится 26 июля, а на юге региона он уже закончился", — говорится в сообщении.

Теперь в регионе наступил период белых ночей, который будет продолжаться до середины августа. В это время солнце не заходит за горизонт, оставаясь под углом менее семи градусов относительно линии земли. Вечерние сумерки плавно переходят в утренние.