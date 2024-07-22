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Регион
22 июля, 14:09

В Мурманской области завершился полярный день, длившийся два месяца

Длившийся два месяца полярный день завершился в Мурманской области. Об этом сообщили в мурманском гидрометцентре. Однако в северной части региона природное явление прекратится только 26 июля.

"22 июля на широте Мурманска заканчивается полярный день. На севере Мурманской области полярный день завершится 26 июля, а на юге региона он уже закончился", — говорится в сообщении.

Теперь в регионе наступил период белых ночей, который будет продолжаться до середины августа. В это время солнце не заходит за горизонт, оставаясь под углом менее семи градусов относительно линии земли. Вечерние сумерки плавно переходят в утренние.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в сезон белых ночей важно не нарушить режим сна, а в борьбе с бессонницей спасут несколько приёмов. Например, уснуть в такой период помогут плотные шторы и маски для сна. Кроме них можно использовать очки со светофильтрами, которые способствуют выработке мелатонина в полном объёме. Их нужно носить за один-два часа до сна.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Pozharskiy

Александра Мышляева
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