"На сегодняшний день Россия — самая большая угроза безопасности для нас и для нашего мира в Европе", — отметила немецкий дипломат и поведала, что Запад якобы хотел другого развития отношений с Россией, но этому не суждено было сбыться.

Видимо, то самое развитие отношений "по-другому" — это через цветную революцию и, если будет угодно, гражданскую войну, которые Запад во главе с США регулярно устраивают в "понравившихся" странах. Непонятно, каким образом путь Европы к процветанию может лежать через накачивание Киева оружием и войну, но Анналена Бербок уверена, что это единственный верный вариант. Ранее она призвала ещё сильнее поддерживать Украину, поскольку Россия, как она считает, хочет бросить вызов безопасности в Европе.