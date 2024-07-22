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22 июля, 14:16

Бербок выступила с резким заявлением об угрозе со стороны России

Глава МИД ФРГ Бербок назвала Россию самой большой угрозой для мира в Европе

Россия превратилась в страшнейшую угрозу для Европы, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети X.

"На сегодняшний день Россия — самая большая угроза безопасности для нас и для нашего мира в Европе", — отметила немецкий дипломат и поведала, что Запад якобы хотел другого развития отношений с Россией, но этому не суждено было сбыться.

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Видимо, то самое развитие отношений "по-другому" — это через цветную революцию и, если будет угодно, гражданскую войну, которые Запад во главе с США регулярно устраивают в "понравившихся" странах. Непонятно, каким образом путь Европы к процветанию может лежать через накачивание Киева оружием и войну, но Анналена Бербок уверена, что это единственный верный вариант. Ранее она призвала ещё сильнее поддерживать Украину, поскольку Россия, как она считает, хочет бросить вызов безопасности в Европе.

Обложка ©

TACC / dpa

Владимир Озеров
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