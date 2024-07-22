Назван самый жирный орган в человеческом теле, и это не ваши бока

Многие люди по ошибке могут считать самым жирным органом в человеческом теле печень. Однако таковым является мозг. Об этом "Газете.Ru" заявил врач-гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев.

"Действительно, где-то 75% мозга составляет вода. Но если мы пересчитаем на сухое вещество, исключив воду, то окажется, что мозг на 80% состоит из жиров", — заявил медик.

Специалист подчеркнул, что люди, которые исключают из рациона жиры, поступают неправильно. В таких условиях мозгу тяжело работать. Поэтому очень важно употреблять в пищу продукты, насыщенные жирными кислотами. Это рыба (например, сельдь, лосось и скумбрия), морепродукты, различные масла (растительное, льняное, конопляное, оливковое), орехи, бобовые (чечевица и фасоль) и другое.

Для эффективной работы мозгу также нужны сахара. Они содержатся в бананах, мёде, шоколаде. Но есть их необходимо в меру.

"В экстренных случаях, когда "мозг завис" от информационных перегрузок, а вам ещё надо работать, кусочек шоколадки или вкусная конфета не повредят, а наоборот, помогут", — заключил врач.