Молния ударила в самолёт UTair во время полёта

В самолёт российской авиакомпании UTair ударила молния, пока он следовал рейсом из Красноярска в Иркутск. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident. При осмотре судна после приземления специалисты увидели отметины, оставшиеся от удара молнией.

"Поступила информация от сменного начальника ПДСА. На послеполётном осмотре ВС обнаружены следы, предположительно, от удара молнии", — сказано в публикации.

Однако это не повредило никакие системы лайнера, который в итоге благополучно добрался до пункта назначения.