Молния ударила в самолёт UTair во время полёта
В самолёт авиакомпании UTair, летевший из Красноярска в Иркутск, ударила молния
В самолёт российской авиакомпании UTair ударила молния, пока он следовал рейсом из Красноярска в Иркутск. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident. При осмотре судна после приземления специалисты увидели отметины, оставшиеся от удара молнией.
"Поступила информация от сменного начальника ПДСА. На послеполётном осмотре ВС обнаружены следы, предположительно, от удара молнии", — сказано в публикации.
Однако это не повредило никакие системы лайнера, который в итоге благополучно добрался до пункта назначения.
Ранее молния ударила по российскому самолёту, летевшему из Москвы в Новосибирск. Заметили это также после полёта, во время осмотра борта. Специалисты увидели на корпусе следы разряда статического электричества.
Shutterstock / FOTODOM / FTiare