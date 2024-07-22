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22 июля, 14:26

Молния ударила в самолёт UTair во время полёта

В самолёт авиакомпании UTair, летевший из Красноярска в Иркутск, ударила молния

В самолёт российской авиакомпании UTair ударила молния, пока он следовал рейсом из Красноярска в Иркутск. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident. При осмотре судна после приземления специалисты увидели отметины, оставшиеся от удара молнией.

"Поступила информация от сменного начальника ПДСА. На послеполётном осмотре ВС обнаружены следы, предположительно, от удара молнии", сказано в публикации.

Однако это не повредило никакие системы лайнера, который в итоге благополучно добрался до пункта назначения.

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Ранее молния ударила по российскому самолёту, летевшему из Москвы в Новосибирск. Заметили это также после полёта, во время осмотра борта. Специалисты увидели на корпусе следы разряда статического электричества.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FTiare

Владимир Озеров
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