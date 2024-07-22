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Боец ВС РФ рассказал, что его родителей затравили соседи за участие сыновей в СВО

Участник СВО из Подмосковья попросил защитить его родителей от нападок соседей

22 июля, 14:57
Участник СВО попросил защитить его родителей от нападок соседей. Обложка © Telegram / Русская община ZOV

Участник СВО попросил защитить его родителей от нападок соседей. Обложка © Telegram / Русская община ZOV

Участник СВО из Московской области публично попросил оказать помощь его родителям, которые отправили на фронт троих сыновей и теперь подвергаются издевательствам со стороны соседей. Видеообращение бойца публикует телеграм-канал "Русская община ZOV".

Участник СВО попросил защитить его родителей от нападок соседей. Видео © Telegram / Русская община ZOV

"Я и два моих родных брата находимся в зоне СВО по мобилизации уже один год и девять месяцев, защищаем нашу Родину <…> 12 июля со стороны соседей в нашу сторону и сторону родителей посыпалась куча бранных слов, связанных с тем, что мы воюем", — поделился Сергей.

Родители бойца проживают в подмосковном городе Пушкино. Они рассказали активистам движения "Русская община ZOV", что соседи назвали их "понаехавшими", а про сыновей сказали, что те просто "где-то сидят и бухают". Семья уже написала заявление в полицию с просьбой разобраться в ситуации.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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