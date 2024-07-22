Латвия начала укреплять границу с Россией "зубами дракона"

Латвийские власти продолжают изощряться в русофобии. И если фортификации на границе ещё можно объяснить желанием защититься от сильного соседа в условиях напряжённости в Европе, то оправдать репрессии в отношении собственных граждан за любовь к России уже сложнее. Ранее Life.ru рассказывал, что городской суд Риги приговорил к трём годам тюремного заключения активистку Елену Крейле, обвинив её в том, что она с 7 марта по 15 июля 2023 года вывешивала из своего окна флаги с гербом РФ, на которых была надпись "Путин мой друг". Суд заявил, что таким образом она публично "прославляла и оправдывала агрессию", но активистка вину не признала. В 2023 году она уже получала условный срок по аналогичным обвинениям.