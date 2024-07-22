Путин подписал закон о создании игорной зоны в порту Ялты
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На территории морского порта в Ялте может появиться казино, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, текст опубликован на портале правовой информации.
Игорная зона на полуострове была создана ещё в 2019 году, но находилась около посёлка Кацивели. Однако там было не так много туристов, поэтому было решено переместить игорные заведения на другую территорию. До этого законы РФ не позволяли менять границы подобных зон чаще чем один раз в десять лет. Сейчас правительство получило соответствующие полномочия.
Казино в ялтинском порту привлечёт в регион дополнительные инвестиции, поможет развитию прилегающих населённых пунктов и увеличит суммы налоговых выплат в региональный бюджет, утверждается в пояснительной записке к закону. Дата вступления документа в силу — 1 января 2025 года.
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