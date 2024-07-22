Путин подписал закон о создании игорной зоны в порту Ялты

Игорная зона на полуострове была создана ещё в 2019 году, но находилась около посёлка Кацивели. Однако там было не так много туристов, поэтому было решено переместить игорные заведения на другую территорию. До этого законы РФ не позволяли менять границы подобных зон чаще чем один раз в десять лет. Сейчас правительство получило соответствующие полномочия.