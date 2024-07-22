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22 июля, 15:19
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Путин подписал закон о социальных банковских вкладах для россиян

Теперь гражданам с низкими доходами можно будет открывать социальные вклады в пределах 50 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Люди, которые получают социальную поддержку, смогут открывать банковские продукты через портал "Госуслуги" в электронном формате. На вклад можно будет положить не более 50 тысяч рублей, валюта других стран не принимается. Проценты будут автоматически перечисляться каждый месяц на указанный гражданином отдельный счёт.

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Ранее Путин подписал перечень поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта. В список в том числе входит направление целевых отчислений от азартных игр на повышение доступности спорта, в первую очередь для детей из малообеспеченных семей.

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Life.ru

Александра Мышляева
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