Путин подписал закон о социальных банковских вкладах для россиян
Теперь гражданам с низкими доходами можно будет открывать социальные вклады в пределах 50 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Люди, которые получают социальную поддержку, смогут открывать банковские продукты через портал "Госуслуги" в электронном формате. На вклад можно будет положить не более 50 тысяч рублей, валюта других стран не принимается. Проценты будут автоматически перечисляться каждый месяц на указанный гражданином отдельный счёт.
Ранее Путин подписал перечень поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта. В список в том числе входит направление целевых отчислений от азартных игр на повышение доступности спорта, в первую очередь для детей из малообеспеченных семей.
Life.ru