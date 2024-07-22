Путин подписал закон о социальных банковских вкладах для россиян

Теперь гражданам с низкими доходами можно будет открывать социальные вклады в пределах 50 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Люди, которые получают социальную поддержку, смогут открывать банковские продукты через портал "Госуслуги" в электронном формате. На вклад можно будет положить не более 50 тысяч рублей, валюта других стран не принимается. Проценты будут автоматически перечисляться каждый месяц на указанный гражданином отдельный счёт.