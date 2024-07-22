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22 июля, 16:20

Вызывает целый "букет" заболеваний: Раскрыта опасность минеральной воды

Терапевт Лепилова: Бесконтрольное питьё минеральной воды приводит к проблемам

Любителей минеральной воды предостерегли от серьёзной опасности. Постоянное употребление этого напитка может быть вредным для организма. Об этом рассказала Ura.ru врач-терапевт Полина Лепилова.

Прежде чем пить минеральную воду, медик призвала обратиться за консультацией к специалисту. Он поможет подобрать состав и подскажет, в каких объёмах её следует употреблять, чтобы не было избытка минеральных веществ в организме.

Рекомендации врача помогут избежать негативных последствий, таких как повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, расстройство желудка, отёки и образование камней в почках.

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Никакой кипячёной и минеральной!: Врач раскрыла преимущества мягкой воды

Врач подчеркнула, что минеральная вода не обладает лечебными свойствами, как общепринято считать, однако она может восполнить дефицит микроэлементов. Это, в свою очередь, оказывает профилактическое воздействие на организм.

Ранее Life.ru рассказывал об опасности модной "диеты хищника". Употребление в пищу исключительно мясной продукции повышает риски возникновения гастрита, атеросклероза и его осложнений, а также ишемической болезни сердца.

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Алёна Зиновьева
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