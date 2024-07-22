Вызывает целый "букет" заболеваний: Раскрыта опасность минеральной воды

Любителей минеральной воды предостерегли от серьёзной опасности. Постоянное употребление этого напитка может быть вредным для организма. Об этом рассказала Ura.ru врач-терапевт Полина Лепилова.

Прежде чем пить минеральную воду, медик призвала обратиться за консультацией к специалисту. Он поможет подобрать состав и подскажет, в каких объёмах её следует употреблять, чтобы не было избытка минеральных веществ в организме.

Рекомендации врача помогут избежать негативных последствий, таких как повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, расстройство желудка, отёки и образование камней в почках.

Врач подчеркнула, что минеральная вода не обладает лечебными свойствами, как общепринято считать, однако она может восполнить дефицит микроэлементов. Это, в свою очередь, оказывает профилактическое воздействие на организм.