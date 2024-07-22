В КБР наказали влиятельных людей из скандального видео, сидя слушавших гимн России в школе

Мировой суд Нальчика признал восьмерых жителей Кабардино-Балкарии виновными в нарушении порядка официального использования государственных символов РФ и назначил им штрафы за то, что они не встали во время исполнения гимна России. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Кабардино-Балкарской Республики.

"22 июля 2024 года мировой судья судебного участка № 1 Нальчикского судебного района КБР привлёк к административной ответственности восемь человек за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 17.10 КоАП РФ, назначив им административное наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей", — уточнили в инстанции.

Все фигуранты, семь молодых женщин и один мужчина, во время заседания признали свою вину.