В КБР наказали влиятельных людей из скандального видео, сидя слушавших гимн России в школе
В КБР оштрафованы восемь родителей, слушавшие гимн России в школе сидя
В КБР оштрафованы восемь родителей, слушавшие гимн России в школе сидя. Фото © VK / РН | Русский националист
Мировой суд Нальчика признал восьмерых жителей Кабардино-Балкарии виновными в нарушении порядка официального использования государственных символов РФ и назначил им штрафы за то, что они не встали во время исполнения гимна России. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Кабардино-Балкарской Республики.
"22 июля 2024 года мировой судья судебного участка № 1 Нальчикского судебного района КБР привлёк к административной ответственности восемь человек за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 17.10 КоАП РФ, назначив им административное наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей", — уточнили в инстанции.
Все фигуранты, семь молодых женщин и один мужчина, во время заседания признали свою вину.
Поводом для судебного разбирательства стало видео, на котором некоторые родители не встали во время исполнения российского гимна в ходе выпускного в школе № 33 города Нальчика. Инцидент прокомментировал депутат Госдумы Андрей Картаполов и направил запрос в соответствующие органы для рассмотрения произошедшего.