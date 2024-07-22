"Пугающие цифры": Армия России уничтожила британских спецназовцев и французских военных в Одессе
Полковник Баньос: РФ ликвидировала 18 британских спецназовцев ударом по Одессе
Во время ракетной атаки Российской армии по Одессе погибли 18 бойцов британской Специальной воздушной службы (SAS), ещё 25 были ранены. Об этом в эфире на своём YouTube-канале El Canal del Coronel сообщил отставной полковник испанских ВС Педро Баньос, сославшись на крайне надёжные источники, знакомые ему на протяжении 30 лет.
Офицер в отставке уточнил, что помимо британских военнослужащих, потери понесли и бойцы регулярной французской армии. По его словам, таких единовременных потерь войска Франции не знали со времён конфликта в Алжире.
"Это пугающие цифры, потому что мы говорим о странах НАТО", — подчеркнул отставной полковник.
Ранее Life.ru сообщал о том, что сегодня утром взрыв раздался в Харькове. Это случилось на воне воздушной тревоги, которая действовала в регионе на протяжении 9 часов.
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