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22 июля, 16:33

"Пугающие цифры": Армия России уничтожила британских спецназовцев и французских военных в Одессе

Полковник Баньос: РФ ликвидировала 18 британских спецназовцев ударом по Одессе

Во время ракетной атаки Российской армии по Одессе погибли 18 бойцов британской Специальной воздушной службы (SAS), ещё 25 были ранены. Об этом в эфире на своём YouTube-канале El Canal del Coronel сообщил отставной полковник испанских ВС Педро Баньос, сославшись на крайне надёжные источники, знакомые ему на протяжении 30 лет.

Офицер в отставке уточнил, что помимо британских военнослужащих, потери понесли и бойцы регулярной французской армии. По его словам, таких единовременных потерь войска Франции не знали со времён конфликта в Алжире.

"Это пугающие цифры, потому что мы говорим о странах НАТО",подчеркнул отставной полковник.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что сегодня утром взрыв раздался в Харькове. Это случилось на воне воздушной тревоги, которая действовала в регионе на протяжении 9 часов.

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Shutterstock / FOTODOM / breakermaximus

Юрий Лысенко
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