Порвавшую с Армией России чемпионку Исинбаеву не взяли в почётные члены МОК
Елене Исинбаевой отказали в получении статуса почётного члена МОК
Елена Исинбаева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / isinbaevayelena
Международный олимпийский комитет отказал в присвоении почётного статуса членства двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом, Елене Исинбаевой. Об этом рассказали ТАСС в МОК.
Там объяснили, что почётный статус может быть присвоен лицам, отработавшим в организации не менее десяти лет и проявившим исключительные заслуги перед ней. Исинбаева же отработала в МОК всего восемь лет.
"Восьмилетний срок полномочий всех членов комиссии спортсменов, избранных на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, истечёт с закрытием Олимпийских игр 2024 года в Париже", — отметили в спортивной организации.
Сама спортсменка на данный момент не живёт в России. Прошлым летом Исинбаева внезапно отказалась от звания майора, российских корней и уехала на испанские Канары. Life.ru нашёл у олимпийской чемпионки на Западе бизнес. А на прошлой неделе стало известно, что Исинбаева лишится места в комиссии атлетов МОК по истечении срока полномочий. Это произойдёт после Олимпийских игр в Париже.