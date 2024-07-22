Порвавшую с Армией России чемпионку Исинбаеву не взяли в почётные члены МОК

Международный олимпийский комитет отказал в присвоении почётного статуса членства двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом, Елене Исинбаевой. Об этом рассказали ТАСС в МОК.

Там объяснили, что почётный статус может быть присвоен лицам, отработавшим в организации не менее десяти лет и проявившим исключительные заслуги перед ней. Исинбаева же отработала в МОК всего восемь лет.

"Восьмилетний срок полномочий всех членов комиссии спортсменов, избранных на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, истечёт с закрытием Олимпийских игр 2024 года в Париже", — отметили в спортивной организации.