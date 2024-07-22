Иран перехватил танкер из ОАЭ в Персидском заливе
Reuters: КСИР захватил танкер в управлении компании из ОАЭ в Персидском заливе
Военно-морские подразделения Корпуса стражей исламской революции осуществили захват танкера в Персидском заливе. Судно находится в управлении компании из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, работающую в сфере морской безопасности.
Согласно его информации, захвачен был танкер-продуктовоз, который шёл под флагом Того. Судно перевозит 1,5 тысячи тонн судового топлива (газойля). Захват проводился в 61 морской миле к юго-западу от иранского города Бушер. Ambrey отмечает низкую вероятность политической мотивации в действиях КСИР.
Ранее Life.ru сообщал о том, что иранское Министерство разведки заявило о задержании одного из организаторов террористического акта в Кермане, который произошёл в январе 2024 года. В отчёте спецслужбы Ирана при этом указано, что дело о трагическом событии по-прежнему открыто.
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