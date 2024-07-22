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22 июля, 18:01

Иран перехватил танкер из ОАЭ в Персидском заливе

Reuters: КСИР захватил танкер в управлении компании из ОАЭ в Персидском заливе

Военно-морские подразделения Корпуса стражей исламской революции осуществили захват танкера в Персидском заливе. Судно находится в управлении компании из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, работающую в сфере морской безопасности.

Согласно его информации, захвачен был танкер-продуктовоз, который шёл под флагом Того. Судно перевозит 1,5 тысячи тонн судового топлива (газойля). Захват проводился в 61 морской миле к юго-западу от иранского города Бушер. Ambrey отмечает низкую вероятность политической мотивации в действиях КСИР.

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Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio

Юрий Лысенко
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