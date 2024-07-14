В Иране задержали одного из организаторов теракта в Кермане, но дело ещё не закрыто
Разведка Ирана заявила о задержании одного организаторов теракта в Кермане
Министерство разведки Ирана сообщило о задержании одного из организаторов теракта в Кермане, который произошёл в январе текущего года. Как говорится в отчёте о работе спецслужбы Исламской Республики с 21 мая по 5 мая, опубликованном на сайте ведомства, несмотря на это, дело об инциденте ещё не закрыто.
"Помимо вышеупомянутых достижений, одним из важнейших является задержание и этапирование в страну одного из главных организаторов террористического акта в Кермане под именем Абдулла Ковите", — сообщают представители иранской разведки.
Они утверждают, что это задержание сыграло большую роль в раскрытии других заговоров, а полученная информация всё ещё остаётся востребованной у местных правоохранителей. В то же время там подчеркнули, что расследование теракта в Кермане продолжается.
Помимо этого, разведка рассказала, что в период, который указан в отчёте, сотрудники контртеррористических группировок не менее 79 раз столкнулись с террористами. В результате было изъято 560 единиц оружия, девять взрывных устройств и нейтрализованы десятки членов террористических организаций.
Напомним, в Иране 3 января прогремели взрывы у кладбища, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, убитый в январе 2020 года американскими спецслужбами. После случившегося местные власти назвали произошедшее терактом и пообещали отомстить всем причастным.
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