В Иране задержали одного из организаторов теракта в Кермане, но дело ещё не закрыто

Министерство разведки Ирана сообщило о задержании одного из организаторов теракта в Кермане, который произошёл в январе текущего года. Как говорится в отчёте о работе спецслужбы Исламской Республики с 21 мая по 5 мая, опубликованном на сайте ведомства, несмотря на это, дело об инциденте ещё не закрыто.

"Помимо вышеупомянутых достижений, одним из важнейших является задержание и этапирование в страну одного из главных организаторов террористического акта в Кермане под именем Абдулла Ковите", — сообщают представители иранской разведки.

Они утверждают, что это задержание сыграло большую роль в раскрытии других заговоров, а полученная информация всё ещё остаётся востребованной у местных правоохранителей. В то же время там подчеркнули, что расследование теракта в Кермане продолжается.