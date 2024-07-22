Посольство РФ призвало россиян быть осторожными во время поездок в Кению

Посольство РФ в Найроби обратилось с предупреждением к россиянам, которые находятся в стране. Дипломаты призвали соотечественников соблюдать меры предосторожности на фоне продолжающихся в Кении протестов.

"Напоминаем о необходимости соблюдать меры предосторожности в связи с сохраняющимися рисками массовых протестов и беспорядков в стране. Рекомендуем следить за развитием обстановки и учитывать её при планировании поездок", — сказано в телеграм-канале дипмиссии.

Акции протеста в Кении связаны со спорным законопроектом о повышении налогов. Они периодически вспыхивают с 18 июня. Организаторы объявили о намерении снова выйти на улицы 23 июля. Они призывают перекрывать все основные дороги на подъезде к Найроби, в том числе Mombasa Road, Langata Road и Thika Road. Сторонников протестующие созвали и в район аэропорта имени Джомо Кеньятты. В результате прошлых протестов погибло 39 человек, более 350 пострадали. Среди них — сестра экс-президента США Барака Обамы.