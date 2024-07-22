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22 июля, 20:48

Британия, Италия и Япония представили концепт истребителя шестого поколения

Концептуальная модель истребителя шестого поколения в рамках программы GCAP. Обложка © baesystems

Концептуальная модель истребителя шестого поколения в рамках программы GCAP. Обложка © baesystems

В рамках международного авиасалона, который проходит в Фарнборо с 22 по 26 июля, Великобритания, Италия и Япония представили концептуальную модель истребителя шестого поколения, который планируют изготовить к 2035 году. Один из глав оборонной корпорации BAЕ Systems Герман Класен сообщил представителям прессы, что большая часть предварительных задач в рамках проекта Global Combat Air Programme (GCAP) уже завершена, пишет Reuters.

По словам Класена, партнёры проекта, а в числе таковых значатся корпорация Mitsubishi Electric и компания Leonardo, уже в 2025 году планируют перейти к этапам проектирования и разработки боевого самолёта. Он добавил, что с момента запуска программы GCAP полтора года назад британцы "тесно работали" над созданием и согласованием требований к истребителю нового поколения с промышленными партнёрами в Италии и Японии, а также с правительствами всех трёх стран.

В Британии показали концепт истребителя шестого поколения. Видео © X / @RAeSTimR

Размах крыльев будет увеличен, если сравнивать с более ранними прототипами. По словам Класена, это показывает заметный прогресс в проектировании и разработке самого концепта. Он пообещал продолжить тесты и работу над дизайном по мере завершения текущего этапа проекта.

Представители GCAP обещают сделать новый истребитель одним из самых современных и адаптируемых боевых самолётов в мире. В нём будет встроена умная система управления вооружениями, интерактивная кабина с программным управлением, встроенными датчиками и современным мощным радаром (тоже нового поколения), который будет способен обрабатывать объём данных, в десять тысяч раз превышающий лимиты современных систем, за счёт чего и будет достигать преимущества в бою.

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Юрий Лысенко
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